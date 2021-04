Lei cria diretrizes para o atendimento de mulheres em situação de violência no Rio Divulgação

Rio - O governador em exercício, Cláudio Castro, aprovou, nesta sexta-feira (9), a Lei 9.235/21, que cria diretrizes para o atendimento de mulheres em situação de violência no Rio de Janeiro. A nova lei foi publicada no Diário Oficial do Executivo. O programa, de autoria da deputada Zeidan (PT), prevê atendimento prioritário, em órgãos públicos ou instituições privadas, para serviços médicos, psicológicos, jurídicos e de assistência social.

O texto também indica a realização de campanhas contra a violência doméstica e familiar com divulgação da Lei Maria da Penha e dos serviços públicos especializados que oferecem apoio e orientação às mulheres em situação de violência.

Outro ponto da medida é o incentivo de pesquisas acadêmicas, para melhorar as pesquisas e análises dos dados quantitativos e qualitativos nos órgãos do poder público. Também é prevista a cessão prioritária de benefícios sociais de responsabilidade estadual a essas mulheres.

“A violência contra as mulheres é um fenômeno mundial que afeta diretamente uma grande parcela da população. No Brasil, a violência contra as mulheres vem merecendo, a cada dia, uma maior atenção por parte do poder público, mas também da sociedade civil organizada, devido às suas graves consequências e impactos na vida pessoal, profissional e na saúde das mulheres”, justificou Zeidan.