Rio - O prefeito Eduardo Paes acompanhou a vacinação do vice-prefeito Nilton Caldeira, na quadra do Cacique de Ramos, em Olaria, na Zona Norte do Rio, neste sábado (10). As doses estão sendo distribuídas para pessoas de 64 anos ou mais e profissionais de saúde a partir de 55 anos. O Cacique é um dos blocos carnavalescos mais tradicionais da cidade e foi o sétimo posto extra aberto nas duas últimas semanas, que vai funcionar de segunda a sábado, das 8h às 17h.

Paes comemorou a vacinação de seu vice-prefeito. “Estou feliz pela vacinação dele, que é mais coroa do que eu. O que coloca as pessoas mais em risco é a idade. Estou mais protegido, mas é claro que tenho que me cuidar, não aglomerar e usar máscara. Nilton é uma pessoa querida e amiga”, afirmou.

O vice-prefeito, Nilton Caldeira, aderiu à campanha Rio contra a fome e entregou 64 quilos de alimentos antes de ser imunizado e deixou um recado à população. “A mensagem que tenho para passar a todo carioca: leve o assunto a sério. Não é brincadeira. Em janeiro deste ano, perdi meu pai de 91 anos para a doença”, disse.

Mais de um milhão de doses de vacina já foram aplicadas no Rio, o que representa 15,4% da população. Considerando apenas os idosos, a partir de 60 anos, 70% deles já foram imunizados.

A cidade conta com mais de 250 pontos de imunização, entre unidades de saúde, PVs (pontos de vacinação) extras e postos no sistema drive-thru. De segunda a sexta-feira, os postos funcionam das 8h às 17h, com atendimento aos profissionais de saúde no período da tarde, a partir das 13h. Já a vacinação em sistema drive-thru funciona no Parque Olímpico (Barra da Tijuca), e no Sambódromo (Santo Cristo) das 9h às 15h, exclusivamente para o atendimento de idosos.

A vacinação contra a covid-19 a cada dia é destinada aos grupos prioritários indicados nos calendários oficiais divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde e que podem ser consultados no site coronavirus.rio