Publicado 10/04/2021



Rio - A prefeitura do Rio registrou, entre a sexta-feira (9) e a madrugada deste sábado (10), primeiro dia de fiscalização das novas medidas de flexibilização , 771 autuações, entre multas, interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensão de mercadorias. Os agentes aplicaram 45 multas a bares, restaurantes e ambulantes e 24 estabelecimentos foram fechados.

Os comboios de fiscalização formados por agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, com apoio da Polícia Militar, atuaram em pontos como a Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Botafogo, Guadalupe, Irajá, Santa Cruz, Taquara, Campinho, Curicica, Guaratiba, Ricardo de Albuquerque, entre outros.



Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) apreenderam cinco máquinas caça-níqueis em um bar, durante uma ação da Subsecretaria de Operações da Seop, que atendeu uma denúncia de aglomeração na Rua Professor Álvaro Rodrigues, em Botafogo, na Zona Sul, na madrugada de hoje.

Os agentes também apreenderam 50 mesas e cadeiras no local e o responsável pelo estabelecimento foi levado para a 10ª DP (Botafogo) para prestar esclarecimentos. O bar foi interditado pela Vigilância Sanitária.

Os guardas também realizaram rondas em pontos do Centro do Rio, Leblon, Copacabana, Ipanema e Padre Miguel, para coibir aglomerações e atender denúncias. Os agentes ainda percorrem toda a orla do Rio para verificar o cumprimento da medida que proíbe a permanência de pessoas na areia das praias.

As rondas são realizadas do Leme ao Pontal, incluindo as praias do Flamengo, Botafogo, Urca, Prainha, Grumari, Barra de Guaratiba e Ilha do Governador. Pessoas flagradas na areia são orientadas pelos guardas.