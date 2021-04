Eduardo Paes, prefeito do Rio Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 14:28

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), garantiu, neste sábado, que a flexibilização no município pode voltar atrás caso os números de mortes e internações aumentem. Apesar da fala de Paes, o Mapa de Risco da Covid-19 mostrou, na sexta-feira, que o município do Rio está com a bandeira roxa, o que representa um risco "muito alto" de infecção pelo novo coronavírus.

"Se houver necessidade de medida restritiva, assim será feito. Chegando vacinas, vamos vacinar. Não posso falar sobre vacinas que ainda não chegaram", afirmou o prefeito, em coletiva.

Publicidade

Ao contrário de Niterói, que aumentou o rigor das medidas restritivas, a Prefeitura do Rio decidiu flexibilizá-las a partir desta sexta. Eduardo Paes afirmou que os municípios estão alinhados às medidas e que o Rio está em um momento "melhor" do que Niterói. "Nós respeitamos o período epidemiológico de 10 a 14 dias para começar a flexibilizar. Conversei com o prefeito Axel Grael na quarta-feira. Nosso entendimento é que Niteroi está com números piores, uma semana atrás do Rio. Os nossos secretários de Saúde Rodrigo Oliveira, de lá, e Daniel Soranz fizeram essa leitura", pontuou.

Em 100 dias de governo, completados neste sábado, Paes fez um balanço das ações da Prefeitura do Rio em relação ao enfrentamento da pandemia. "Abrimos mais 383 leitos para tratamento de Covid-19, mais de 1 milhão de vacinados, o Hospital Ronaldo Gazola está funcionando a pleno vapor, implantamos drive thru para vacinação e criamos comitê científico para avaliar a pandemia. Na educação, encontramos a cidade com um dos cenários mais graves, não havia nenhum plano de retomada das aulas, algo que o secretário Ferreirinha teve que fazer em um curto espaço de tempo", afirmou.

Publicidade