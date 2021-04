Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 17:31 | Atualizado 10/04/2021 17:32

Rio - Um homem morreu assassinado, neste sábado, na Estrada Miguel Couto, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. A vítima, que ainda não foi identificada, foi encontrada dentro de um carro.

PMs do 39º BPM (Belford Roxo) e agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense estão no local para preservar a área e fazer a perícia. A DHBF fará as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte da vítima.