Os maiores aumentos de casos e óbitos foram registrados nas faixas etárias de 30 a 59 anos Daniel Castelo Branco

10/04/2021

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 678.601 casos confirmados e 39.298 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.574 novos casos e 260 mortes. Entre os casos confirmados, 630.803 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 89,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 75,2%. No momento, 588 pessoas esperam na fila para receber atendimento UTI Covid-19, enquanto 147 aguardam vaga para a enfermaria.

Rio depende de repasses federais

