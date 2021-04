Rio de Janeiro

Vídeo: manifestantes protestam contra as medidas de restrição em Niterói

Protesto reivindica a abertura do comércio não essencial e das escolas. No vídeo, é possível ver pessoas com cartazes 'Meu trabalho é essencial para a minha família'

Publicado 12/04/2021 11:57 | Atualizado há 16 minutos