Sede da Cedae Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 14:47 | Atualizado 12/04/2021 15:30

DIA afirmaram que a integridade do líquido continua imprópria para consumo, e há lugares sem a oferta de abastecimento. Rio - Moradores da Baixada e do Centro do Rio continuam compartilhando relatos de problemas de falta de água, gosto de barro e cheiro ruim . Na última semana, a Cedae realizou manutenções em diversos pontos da capital e da Região Metropolitana em busca de melhorar o serviço, mas pessoas ouvidas peloafirmaram que a integridade do líquido continua imprópria para consumo, e há lugares sem a oferta de abastecimento.

O consumidor Roberto Ximenes, que mora no bairro de Santa Teresa, no Centro do Rio, informou que está sem água há quatro dias na casa e no condomínio onde mora, e tem precisado comprar o produto para conseguir fazer suas necessidades básicas.

Publicidade

“Eu moro aqui há seis anos, vira e mexe falta água, mas desse jeito assim como está essa semana é a primeira vez. Eu tenho duas caixas d’água de 2000 litros e mais três cisternas para abastecer o prédio, nós usamos todas as reservas e não houve um abastecimento. Está tudo sem água aqui, eu não consigo nem escovar os meus dentes, é engraçado que o fornecimento acaba mas a conta chega com o mesmo valor”, desabafou Roberto.

Em uma rede social, outros moradores de Santa Teresa também mencionaram estar sem acesso à água em locais como o Largo do Guimarães, Rua Monte Alegre, Rua Taylor, Rua Hermenegildo de Barros, entre outros pontos.

Publicidade

Na última terça (6), a companhia religou a Estação de Tratamento do Guandu, após uma manutenção feita para combater o cheiro e gosto de terra que foi identificado na época.

Em nota, a Cedae informou que uma equipe está atuando em busca de um vazamento encoberto que pode estar afetando o abastecimento na localidade. A companhia também disse que assim que identificado o problema, os técnicos iniciarão o serviço de reparo e o abastecimento será retomado após a conclusão da manutenção.