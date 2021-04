Estações do BRT foram reabertas Subprefeitura de Jacarepaguá / Divulgação

Resgatar a credibilidade nos serviços públicos e aproximar o cidadão da gestão municipal foram prioridades nos primeiros 100 dias de gestão de Talita Galhardo à frente da Subprefeitura de Jacarepaguá. Apresentada em dezembro, pelo próprio prefeito Eduardo Paes, como 'Dudu de saias' e escolhida para tomar conta do seu coração e berço político, ela tem executado a missão seguindo os passos do seu líder político: Talita acorda cedo e vai dormir muito tarde, quando dorme!

"Sei da responsabilidade de cuidar de uma área de cidade tão sensível e querida, com uma arrecadação enorme de impostos, e que o prefeito conhece tão bem, e da cobrança que vem junto com a participação popular, mas podem contar com a nossa equipe para cuidar da cidade e de cada carioca", resume Talita, com energia de sobra para mais mil dias de gestão.

Conhecida como uma personagem popular da Barra da Tijuca, a subsecretária nasceu e foi criada na Praça Seca, e fez todos os seus estudos na Freguesia. Ela é uma mulher com os pés no chão e que gosta de estar na rua, acompanha operações, fiscalizações, faz visitas e quer ver as questões que preocupam os moradores de perto.

Realizar serviços básicos, mas que demonstravam o abandono da cidade, como a roçada e limpeza das ruas da cidade, foi uma das prioridades da Subprefeitura de Jacarepaguá. São tarefas simples, que não eram executadas a contento e que hoje são rotineiras e demonstram o olhar atento ao mais simples, mas que fazem diferença no dia a dia dos moradores.

Talita visitou praticamente todos os grandes condomínios e as principais lideranças comunitárias da região. Foi a escolas, hospitais e clínicas da saúde. Atendeu moradores e presidentes de associações na Subprefeitura. Reaproximou o cidadão dos representantes da prefeitura e atuou em conjunto com órgãos, secretarias e os Gestores Executivos Locais (GEL).

Sim, as duas Regiões Administrativas que existiam anteriormente foram substituídas por cinco GEL: Cidade de Deus, Curicica, Rio das Pedras, Jacarepaguá I e II. Essa interação com a sociedade e com os órgãos

públicos fica evidenciada nos mais de 10 mil seguidores conquistados na página do Instagram da Subprefeitura de Jacarepaguá, a qual teve mais de 4,4 milhões de visualizações de seus conteúdos, nos primeiros três meses de gestão.

Nos 100 primeiros dias, a subprefeitura recebeu diretamente do cidadão 762 pedidos, 515 dos quais foram solucionados e outros, mais complexos estão sendo avaliados e aguardando a possibilidade de investimento.

Também foram feitas 4,5 mil operações tapa-buraco, 10 mil caixas de ralos limpas, 6,5 mil lâmpadas apagadas trocadas e 8 mil luminárias substituídas pelo sistema LED na área de Jacarepaguá. Houve ainda a revitalização do Parque Pinto Teles, na Praça Seca, e de 18 praças, além da instalação de uma base 24 horas da Guarda Municipal na Praça Seca. Ações de ordenamento urbano e fiscalização das regras de preservação da vida também estão dentro das principais ações.

Dez principais ações realizadas no período

– Abertura e recuperação de seis estações do BRT que estavam fechadas: Pinto Teles, Tanque (módulo expresso), André Rocha, Aracy Cabral, Praça dos Bandolins e Santa Efigênia. Monitoramento do sistema BRT e de ações integradas para melhoria do transporte e dos corredores.

– Reuniões para retomada das atividades para viabilizar a Via 8 e o Eixo Norte-Sul, fase final do Plano Urbanístico Lúcio Costa, ligando a Estrada dos Bandeirantes à Avenida Ayrton Senna, área conhecida como Comandante Guaranys, entre as edificações do Sesc, Senac e o Centro de Treinamento do Vasco.

– Recuperação do espaço sob o Viaduto da Linha Amarela, no final da Rua Edgar Werneck, na Cidade de Deus. O espaço estava degradado pela presença de moradores de rua e usuários de droga. A Subprefeitura de Jacarepaguá realizou ação de acolhimento aos moradores e junto com a Comlurb foram retiradas mais de 3 toneladas de resíduos sólidos e o espaço foi recuperado com grafite nos pilares, colocação de pneus e mudas.

– Remoção de barracos de moradores em situação de rua e usuários de drogas no acesso da Avenida Ayrton Senna, na curva entre a Estação de Tratamento de Esgoto Arroio Pavuna. O local também passou por limpeza e colocação de mourões para evitar o descarte irregular de lixo. Várias ações de acolhimento a moradores em situação de rua foram realizadas na região.

– Limpeza de um lixão e derrubada de barracos na Área de Proteção Ambiental dos Pretos Forros, na Rua Candido Benício, altura do Mato Alto. O local está sendo monitorado para evitar novamente descarte de lixo e entulhos e novas invasões.

– Mutirão de serviços na Rua Namur, na Vila Valqueire, e na Estrada dos Teixeiras, na Taquara. Esses locais receberam serviços de roçada ao longo da via, poda, limpeza de praças e espaços públicos, bem como manutenção de iluminação e tapa-buracos.

– Fiscalizações das regras de proteção à vida e contra aglomerações em bares e locais públicos. Ações de sanitizações nas comunidades, desde a fase mais rígida de restrições. Remoção de três lava-jatos irregulares, instalados nas calçadas públicas, em total desrespeito às normas da cidade.

– Revitalização do Parque Pinto Teles, na Praça Seca, junto à Fundação Parques e Jardins e vistorias com a Secretaria de Meio Ambiente, a rios, hortas comunitárias da região e áreas ambientais.

– Realização da Campanha Solidária, para arrecadação de mantimentos, para a população vulnerável.

– Instalação de uma base, com atuação 24 horas, da Guarda Municipal na Praça Barão da Taquara, na Praça Seca.