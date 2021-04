Novos horários da Câmara de Vereadores passam a valer na próxima segunda-feira Ricardo Cassiano/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 18:14

Rio - A Câmera dos Vereadores do Rio teve uma aumento de 58% nas propostas apresentadas por parlamentares nos primeiros 100 dias da nova legislatura. Na comparação com o início do último mandato, o número de projetos cresceu de 106, no início de 2017, para 168, este ano. Apenas em 2021, a Câmara tem 31 novos diplomas legais em vigor, entre leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções plenária, e outras 39 propostas já aprovadas aguardam a sanção do prefeito Eduardo Paes (DEM).

Durante o período, os vereadores criaram comissões especiais para propor soluções nas áreas de educação, desenvolvimento econômico e saúde. O trabalho continua agora por meio das comissões permanentes da Casa que, juntas, já realizaram 49 reuniões.



Uma das principais ações da atual legislatura foi a aprovação dos programas Auxílio Carioca e Auxílio Empresa Carioca, para garantir auxílio financeiro para micro e pequenos empresários cariocas que tiveram suas atividades suspensas durante as medidas restritivas. O parlamento ainda doou R$ 60 milhões economizados de seu orçamento à Prefeitura, que foram utilizados na execução dos dois programas.