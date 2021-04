Avião faz pouso de emergência após relato de piloto sobre fumaça Tony Winston/Ministério da Saúde

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 09:28

Rio - Um voo da companhia área Azul que decolou do Santos Dumont (RJ) com destino a Campinas (SP) precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto do Galeão (Rio), na tarde de segunda-feira. O pouso emergencial aconteceu após um dos pilotos reportar uma "ocorrência de fumaça a bordo, com cheiro de queimado".

Segundo a circular encaminhada aos tripulantes, a Diretoria de Qualidade e Segurança Operacional da Azul notificou que os pilotos começaram a descer o avião com "declaração de emergência" após a fumaça. O informe também dizia que a fumaça "cessou durante a descida da aeronave".



Em nota, a Azul informou que por conta de "problemas técnicos, o "voo AD4040 (Santos Dumont-Campinas) alternou para o aeroporto do Galeão". A companhia ainda ressaltou que o "pouso e o desembarque ocorreram normalmente" e os "clientes foram reacomodados em um voo reforço que decolou do Aeroporto Internacional Tom Jobim" ainda na noite de segunda".

"A Azul lamenta eventuais aborrecimentos causados, destaca que prestou toda a assistência necessária conforme previsto na resolução 400 da Anac e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações", finalizaram.