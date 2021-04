Noroeste Fluminense: CPTEC alerta para possibilidade de chuva forte acompanhadas de raios em alguma cidades. Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 10:17

Rio - A cidade do Rio começou esta terça-feira (13) com o tempo chuvoso. Precipitações moderadas foram registradas em vários pontos do município. A Marinha do Brasil também emitiu um alerta de ressaca nas orlas das praias.



Segundo informações divulgadas pelo Alerta Rio, entre 8h e 8h15, choveu de forma moderado nas estações Avenida Brasil; Mendanha, Bangu; Penha, Jacarepaguá; Tanque, Barra; Barrinha e Jacarepaguá; Cidade de Deus. A chuva também foi registrada nas Zonas Norte e partes da Sul.

Publicidade

Ainda de acordo com o COR, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca nas orlas do município. Ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir as praias da cidade das 9h desta terça-feira até as 21h de quarta-feira (14).

AVISO DE RESSACA | De acordo com a Marinha do Brasil, ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla do município das 9h de terça-feira (13/04) até as 21h de quarta-feira (14/04). pic.twitter.com/JangJppAzK — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 13, 2021 Nesta última noite a precipitação que atingiu a cidade causou diversos bolsões d'água e alagamentos em pontos distintos. Foram registrados acúmulos da chuva na Avenida Brasil, na altura do acesso ao Viaduto do Gasômetro, sentido Centro, ocupando uma faixa da via. Nesta última noite a precipitação que atingiu a cidade causou diversos bolsões d'água e alagamentos em pontos distintos. Foram registrados acúmulos da chuva na Avenida Brasil, na altura do acesso ao Viaduto do Gasômetro, sentido Centro, ocupando uma faixa da via.

Publicidade

No Estácio, um bolsão d'água tomou um trecho da Rua Haddock Lobo, na altura da Rua Joaquim Palhares. Já em Cidade Nova, outro bolsão ocupou, nesta última noite, duas faixas da pista lateral da Avenida Presidente Vargas, na altura da Avenida Francisco Bicalho, sentido Rodoviária.

CIDADE NOVA | Bolsão d'água ocupa duas faixas da pista lateral da Av. Pres. Vargas, na altura da Av. Francisco Bicalho, sentido Rodoviária. Comlurb acionada.#centro pic.twitter.com/wnk5CFe7R9 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 13, 2021 De acordo com informações do site Clima Tempo, o dia deve seguir chuvoso pela manhã, com a aparição do sol pela tarde e possíveis pancadas de chuva até a noite. De acordo com informações do site Clima Tempo, o dia deve seguir chuvoso pela manhã, com a aparição do sol pela tarde e possíveis pancadas de chuva até a noite.