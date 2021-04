Rio de Janeiro

Babá diz que advogado de Dr. Jairinho usou nome de Deus e perguntou se ela colocaria a 'mão no fogo' pelo casal

Thayná Oliveira Ferreira prestou novo depoimento nesta segunda-feira, contou detalhes da vida do casal e relatou encontro com jurista a mando da irmã do vereador

Publicado 13/04/2021 10:54 | Atualizado há 28 minutos