Por O Dia

Publicado 13/04/2021 11:51 | Atualizado 13/04/2021 12:02

Rio - Policiais militares do Serviço de Inteligência do 34ºBPM (Magé) prenderam, na tarde da última segunda-feira (12), no bairro de Iconha, Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio, um homem foragido da Justiça com mandado de prisão em aberto por roubo, expedido pela Comarca de Divinópolis, no estado de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizaram a ação e conseguiram localizá-lo através de informações coletadas pelo Disque-Denúncia. O homem não teve a identidade revelada.

A ocorrência foi registrada na 67ªDP (Guapimirim).