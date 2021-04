As vias também receberam lavagem hidráulica com água de reuso. Ascom/Comlurb

Publicado 13/04/2021 13:58

Rio - O serviço de sanitização feito pela Comlurb segue sendo realizado nas comunidades nesta terça-feira (13), em parceria com as Subprefeituras, com o objetivo de reduzir os riscos de contágio pelo coronavírus. O trabalho chegou ao Morro da Fé, na Penha, ao Morro do Cruz, no Andaraí, e ao Bairro Sobral, em Realengo. A sanitização é realizada com uma solução de hipoclorito e detergente, e nas partes mais estreitas das comunidades, como becos e vielas, os garis usam um pulverizador costal.



Os trabalhos foram realizado por 18 garis, com o apoio de três pipas d'água, uma motobomba e seis pulverizadores. As vias também receberam lavagem hidráulica com água de reuso. Os ciclo de sanitizações nas comunidades tiveram início no dia 26/03 em todas as regiões da cidade. Desde 08/04 passou a incorporar também corredores de grande circulação de pessoas.