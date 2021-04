Quase 500 pessoas aguardam por um leito de UTI e de enfermaria no Rio Foto: Divulgação / Alex Ribeiro

Por O Dia

Publicado 13/04/2021

Rio - O número de pessoas esperando por leito de covid-19 no Estado do Rio diminuiu, nesta terça-feira (13), segundo o Painel de Covid-19 do governo estadual, mas ainda há 497 pessoas aguardando. Desse total, 419 aguardam por leito de UTI e 78 de enfermaria. No último domingo (11), foram registradas 735 pessoas na fila por leito, sendo 588 para UTI e 147 para enfermaria.

Apesar da queda na fila de espera, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para covid-19 está alta, 89,6%, no estado do Rio, enquanto a de enfermaria está em 74,4%. A média de tempo de espera, nas últimas 24 horas, desde a solicitação por um leito até a reserva para a UTI está em 14 horas e para a enfermaria está em 4 horas.

Ainda nesta terça-feira, o secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves, concederá uma entrevista coletiva em que deve apresentar um balanço de abertura de novos leitos.

Casos de covid-19

O Rio de Janeiro registrou, até o momento desta terça-feira, 703 casos confirmados de covid-19 e 21 óbitos pela doença, de acordo com dados do Painel Covid-19.

Desde o início da pandemia, o governo estadual contabilizou 680.357 casos confirmados e 39.444 óbitos pela doença, com 633.850 pessoas recuperadas do vírus.