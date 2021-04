O motoboy gravou as agressões Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 16:42

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta terça-feira, o entregador de aplicativo Marcus Vinícius Gomes Corrêa, acusado de matar o porteiro Jorge José Ferreira, 57 anos, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. A denúncia do MPRJ aponta a desproporcionalidade do comportamento do motoboy, que espancou o porteiro com vários golpes na cabeça.

O crime aconteceu após o porteiro insistir para que o entregador deixasse o condomínio pela saída de serviço. O motoboy começou a estapear e chutar a perna do porteiro, que pegou uma barra de ferro na guarita do condomínio. Com a barra, Jorge bateu na perna de Marcus, que conseguiu retirar o objeto do porteiro e usá-lo para bater diversas vezes na cabeça do homem.

Jorge chegou a ser internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixa a mulher e dois filhos.