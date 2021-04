Carlos Alberto Chaves participou da coletiva nesta terça-feira Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 13/04/2021 18:50 | Atualizado 13/04/2021 20:43

Rio - O secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, disse, durante uma coletiva que aconteceu nesta tarde, no Centro do Rio, que o Hospital Estadual Doutor Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, abriu, no último dia 3 de abril, 150 leitos de forma gradativa. Sendo 90 de enfermaria e 60 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Chaves citou ainda o Sistema Estadual de Regulação (SER), que registra diariamente o quantitativo de leitos disponíveis. Há 1.580 leitos de enfermaria disponíveis no estado, além de 1.970 leitos de UTI.

O SER aponta marcos críticos e gargalos, fornecendo índices gerenciais que possibilitam mudanças de rumo e de estratégia e identifica os vazios sanitários e assistenciais e, desta maneira fornece subsídios ao

gestor de Gestor de Saúde para que se defina metas e estratégias resolutivas na política de Saúde Pública.

- Leitos de UTI informados, mas que não estão disponíveis no SER: 345 leitos;

- Leitos de enfermaria informados, mas que não estão disponíveis no SER: 1239 leitos;

Ele disse também que o número de solicitações de internações por dia e tipo de leito teve redução de 32% no últimos sete dias. Além disso, houve redução da fila de espera por dia e tipo de leito de 31% em sete dias. Os dados são do SER, divulgados nesta segunda-feira (12).

Sobre o kit intubação, que segundo Carlos, foi entrega no dia 9 de abril, ou seja, na última sexta-feira, o secretário informou que entregou estoque de medicamentos para 74 unidades de saúde. E que o processo de compra foi para suprir a necessidade do estado nos próximos três meses.

"A Secretaria Estadual de Saúde (SES) fez ainda um pedido de aditivo de 50% no contrato de adesão à ata do MS para receber mais medicamentos e já obteve duas respostas positivas", disse em nota.

