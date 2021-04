Polícia Militar faz operação na Praça Seca e moradores relatam tiroteio Divulgação / Polícia Militar

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, desde a manhã desta quinta-feira, na Praça Seca, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Segundo a corporação, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) fazem uma ação para "estabilizar" a região, após grupos de criminosos rivais retomarem os confrontos em busca do domínio territorial das comunidades locais.

De acordo com a PM, durante as incursões das equipes, bandidos armados atiraram contra os policiais e houve confronto. Um suspeito foi atingido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foi apreendido um fuzil calibre 5.56 e doze munições.

Nas redes sociais, moradores relataram uma intensa troca de tiros na região logo no início da manhã. "Dorme com tiro, acorda com tiro", lamentou um morador. Os policiais seguem na região.