Polícia prende suspeito de assaltar loja de celulares em Maricá

Publicado 14/04/2021 09:59

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde de terça-feira, um homem após um roubo a loja de celulares na Região dos Lagos. Segundo a especializada, os agentes da 21ª DP (Bonsucesso) foram avisados que criminosos da Comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio realizariam um roubo a uma loja de venda de celulares no bairro de Inoã, em Maricá. Logo após o aviso, houve a confirmação que quatro homens haviam roubado uma loja de celulares, na Avenida Caio Figueiredo.

Segundo a polícia, os agente da 21ª DP, com apoio da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME) e 22º BPM (Bonsucesso) iniciaram as buscas e encontraram Jorge Luis Souza de Paula estacionando um táxi na Rua Sinumbu, próximo à entrada da comunidade da Mangueira, na Zona Norte do Rio.



Na abordagem ao veículo, uma bolsa foi encontrada com diversos aparelhos celulares novos no banco dianteiro ao lado do motorista. Com ele, foram recuperados 13 aparelhos roubados. Segundo a polícia, Jorge foi preso e afirmou que só falaria em juízo.



A Polícia Rodoviária Federal também conformou que o táxi passou pela Ponte Rio-Niterói, no sentido Rio de Janeiro, por volta das 15h35, pouco tempo após o roubo.



As investigações seguem para identificar e prender os outros integrantes da quadrilha.