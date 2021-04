Um suspeito morreu, na noite desta terça-feira, durante uma troca de tiros com policiais militares em São Gonçalo Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 10:13

Rio - Um suspeito morreu, na noite desta terça-feira, durante uma troca de tiros com policiais militares em São Gonçalo. De acordo com a corporação, agentes do 7° BPM (São Gonçalo) realizavam policiamento pela Avenida Almirante Amorim do Vale, em Monjolos, quando criminosos armados atiraram contra os policiais, gerando confronto.

A PM informou que o suspeito chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram apreendidos uma espingarda calibre 12, um rádio comunicador e quantidade de entorpecentes a ser contabilizada.