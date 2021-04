Suspeito teria se acidentado e não resistiu aos ferimentos Reprodução/Google Street View

Publicado 14/04/2021

Rio - Um suspeito morreu durante uma perseguição policial, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, nesta terça-feira. Segundo a PM, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) estavam em patrulhamento quando observaram um homem em uma motocicleta, em atitude suspeita e pediram que ele parasse. Ainda de acordo com a Corporação, o condutor não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir, porém perdeu o controle e caiu na Rua Mentor Couto.

A Polícia afirma que o suspeito não resistiu aos ferimentos. Uma viatura que teria desviado do motociclista também se acidentou e três policiais militares ficaram feridos. Todos foram socorridos para o Pronto Socorro Central de São Gonçalo. Dois militares foram atendidos e liberados e o terceiro segue em atendimento na unidade. A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local.