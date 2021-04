Homem morre em confronto com a polícia em Arraial do Cabo Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 12:21

Rio - Um suspeito morreu, na noite desta terça-feira, durante uma troca de tiros com policiais militares na localidade Final Feliz, no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Segundo a PM, equipes do 25º BPM (Cabo Frio) receberam uma denúncia de que suspeitos estariam atuando no tráfico de drogas da região, e quando chegaram ao local foram atacados por bandidos armados. Durante o confronto, um suspeito foi baleado e chegou a ser levado para Hospital Geral de Arraial, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Com ele um revólver calibre 38, um rádio transmissor, munições e drogas foram arrecadados. Ocorrência encaminhada à 132ªDP.