Publicado 14/04/2021 12:42

Rio - Um estudo da Dasa, realizado no município do Rio de Janeiro, apontou que os resultados de uma análise de 130 amostras coletadas entre fevereiro e março identificaram, por meio do exame PCR, a positividade de 82,8% para a variante P1 da covid-19, originada em Manaus.



"Ao correlacionar a incidência da nova linhagem, que teve origem em Manaus, entre essas 130 amostras do Rio de Janeiro com o aumento de incidência de casos de covid-19 no país todo podemos sugerir que a P.1 seja mais transmissível e que apresentou maior prevalência que a variante do Reino Unido (B.1.1.7), que anunciamos em 31 de dezembro", explica Gustavo Campana, diretor médico da Dasa.

O estudo também reforça a a importância das medidas de prevenção, como: uso de máscaras, higienização das mãos com álcool gel 70% e, sempre que possível manter o isolamento social para frear a disseminação do vírus, mesmo para as pessoas que já foram vacinadas.

A Dasa ressalta que a variante inglesa também tem alto potencial de contaminação, mas o percentual de resultados para a variante P1 foi expressivamente maior no Rio, assim como nas demais cidades estudadas pela Dasa.



Avanço da P1 no Brasil



O estudo da Dasa foi realizado com amostras das cidades de São Paulo (SP), Florianópolis (SC), São Luis (MA) e no Rio de Janeiro (RJ).

- Em São Paulo, os resultados da análise de 180 amostras da Grande São Paulo coletadas na primeira semana de março identificaram, por meio do exame PCR, positividade de 80,6% para a variante P1.

- Em Florianópolis (SC), a pesquisa foi realizada com 88 amostras aleatórias de pacientes com coronavírus e identificou cerca de 82% dos casos relacionados a variante P1.

- Na cidade de São Luis (MA), os resultados da análise de 182 amostras identificaram positividade de 60% para a variante P1.