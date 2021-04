Por O Dia

Publicado 14/04/2021 12:49

Rio - Onegou, nesta quarta-feira (14), o pedido de afastamento do vereador Dr. Jairinho na Câmara de Vereadores, solicitado pela bancada do PSOL . A decisão é da juíza. Na liminar, a juíza fez referência ao caso da morte do menino Henry Borel, de 4 anos. “Por maior que seja o clamor social por Justiça, a liminar em questão esbarra em dois princípios inafastáveis, quais sejam o da presunção de inocência e o da separação dos poderes".A juíza Mirela Erbisti também citou os itens que a impede de autorizar o afastamento do vereador na Câmara. "Por mais que o sistema de freios e contrapesos permita o controle do Poder Legislativo pelo Judiciário, não autoriza a intervenção no caso em tela, em que um vereador eleito pela vontade do povo seja afastado da função por um membro do Poder Judiciário sem condenação criminal ou administrativa".O afastamento do vereador, portanto, só poderá ser definido quando todo o processo do envolvimento na morte do menino Henry for finalizado pela Polícia Civil e do Ministério Público.