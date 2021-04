Os advogados Thiago, Hugo Novas e Thaise Mattar deixando a 16 DP Luciano Belford / Agência O Dia

Por Bernardo Costa

Publicado 14/04/2021 14:25 | Atualizado 14/04/2021 16:54

Rio - Os três advogados que assumiram a defesa de Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, chegaram à 16 DP (Barra da Tijuca), por volta de 13h50 desta quarta-feira. Eles afirmaram que tiveram acesso os autos da investigação, e afirmaram que "Monique precisa ser ouvida".

"A Monique precisa ter voz. Chegou o momento de a Monique falar de maneira isenta. Ela vai ter a oportunidade de prestar novo depoimento. E, neste momento, ninguém pode falar em nome da Monique. A estratégia que a defesa tem é exclusivamente uma: que a Monique diga a verdade", disse o advogado Hugo Novais.

"Gostaria de dizer a todos que esperem, que deixem, que ouçam a Monique falar. Até agora, falaram por ela. Por incrível que pareça, a situação é tão trágica que a prisão da Monique, na verdade, representa a sua libertação contra a opressão e o medo", acrescentou a advogada Thaise Mattar Assad, dando a entender que Monique teria sido coagida em depoimentos anteriores prestados à polícia.

Monique Medeiros está presa, juntamente com o namorado, o vereador Dr. Jairinho. Os dois são acusados de homicídio duplamente qualificado pela morte de Henry Borel, de 4 anos, no dia 8 de março.

"Assumimos a defesa de Monique Medeiros há apenas três dias. Hoje é a segunda vez que visitamos a delegacia e só agora teremos acesso ao inquérito", disse Minagé, que não antecipou que estratégia irá usar na defesa de Monique.

Na saída da delegacia, os advogados repetiram por várias vezes a frase: "Deixem a Monique falar".



Ainda no contato com a imprensa após deixarem a delegacia, o advogado Thiago Minagé elogiou o trabalho do delegado Henrique Damasceno na condição das investigações: "O delegado está fazendo um excelente trabalho, extremamente profissional. E merece todos os elogios pela condução dos trabalhos. Nos recebeu de forma muito amistosa e nos deu acesso ao inquérito policial. São muitos documentos e agora vamos analisar todo o contexto".

Também na tarde desta quarta-feira estão previstos os depoimentos de Thalita Souza, irmã de Jairinho, e de Leila Rosângela de Souza, a empregada doméstica de Monique e Jairinho.



Segundo depoimento da babá Thayná Oliveira Ferreira, Thalita e Leila tinham conhecimento das agressões que o menino Henry sofria por parte de Jairinho.