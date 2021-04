Material apreendido durante a ação Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 15:41

Rio - Policiais da 33ª DP (Realengo) prenderam, nesta quarta-feira, três homens suspeitos de vender drogas sintéticas, que eram comercializadas em festas de música eletrônica clandestinas no Recreio dos Bandeirantes e em Vargem Grande, na Zona Oeste. Segundo a investigação, o grupo esperava lucrar cerca de R$ 50 mil com a venda do material nos eventos.

De acordo com a Polícia Civil, agentes encontraram as drogas após prender um dos integrantes do bando, que não foi identificado. Ele foi capturado em flagrante quando negociava a venda do material. Durante depoimento, o homem revelou os nomes dos outros dois comparsas.

Publicidade

Por meio de um mandado de busca e apreensão, os policiais foram à casa dos envolvidos, em Campo Grande, na Zona Oeste, encontraram as drogas e prenderam os outros suspeitos.

Na ação, foram apreendidos 779 comprimidos de ecstasy, cerca de dez caixas de cetamina (anestésico usado em cavalos e para fazer a droga chamada Special K), maconha e lança-perfume.