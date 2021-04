HGNI teve uma redução de cerca de 30% no número de doações de sangue nos últimos três meses Divulgação/Prefeitura de Nova Iguaçu

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 16:04

Rio - O número de doações de sangue no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) caiu cerca de 30% nos últimos três meses. Essa redução, associada à pandemia da covid-19, preocupa a unidade de saúde, que é uma das únicas emergências de portas abertas na Baixada Fluminense e recebe baleados, vítimas de arma branca, acidentados e outras doenças, que na maioria das vezes precisam de transfusão sanguínea. Para manter o estoque abastecido são necessárias que 600 bolsas sejam coletadas por mês.

As doações acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30. O HGNI disponibiliza o agendamento da doação, serviço implementado no início da pandemia. Os interessados podem marcar um horário enviando mensagem para o número (21) 97663-9352, que também atende no aplicativo WhatsApp, das 8h às 16h30. O banco de sangue segue um rígido protocolo sanitário, como o uso de máscara, álcool gel, higienização das mãos e distanciamento, dando maior segurança aos doadores e funcionários.

“É fundamental manter o estoque abastecido para oferecer assistência aos pacientes graves que chegam de toda a Baixada Fluminense, onde o uso do sangue é essencial. Contamos com a ajuda dos doadores para nos ajudar a salvar vidas”, ressalta o diretor geral do HGNI, Joé Sestello.

Além de atender os casos de trauma, cirúrgicos e clínicos, o HGNI foi readequado para oferecer assistência aos pacientes com a covid-19, que também podem precisar de sangue, principalmente os que ficaram intubados por um longo período. Por ter maior comprometimento respiratório, eles têm maiores chances de desenvolver quadros clínicos que necessitam de transfusão.

“Em muitas situações ocorrem distúrbios de coagulação em pacientes diagnosticados com a Covid-19. Também acontece de muitos pacientes agravados já possuírem uma doença crônica, estarem entre os grupos de risco e a necessidade de sangue ser esperada”, explica o médico Achiles Menezes Júnior, coordenador do banco de sangue.