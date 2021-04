Rio registra 40 mil mortes pela Covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 17:16

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 688.797 casos confirmados e 40.091 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 4.039 novos casos e 300 mortes. Entre os casos confirmados, 640.823 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 88.8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 73,4%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 344 pessoas e a de enfermaria, 37.

Falta de vacinas

A Prefeitura do Rio admitiu, nesta quarta-feira, que há risco da vacinação contra a covid-19 ser suspensa nesta semana por falta de doses . Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, caso o município não receba a nova remessa de imunizantes ainda nesta quarta-feira, a imunização precisará ser suspensa.

"A manutenção do calendário está condicionada à chegada das novas remessas de vacinas ao município, previstas no cronograma do Ministério da Saúde", informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).