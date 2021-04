Carlos Alberto Chaves Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/04/2021 20:08 | Atualizado 14/04/2021 20:18

Rio - O governador em exercício Cláudio Castro afirmou, por meio de nota nesta quarta-feira, que o secretário de Saúde Carlos Alberto Chaves tinha conhecimento sobre a criação do Comitê Científico. Durante coletiva na terça-feira (13), Chaves havia negado a informação. Uma reportagem do Jornal O Globo revelou que a maioria dos escolhidos para a pasta é defensora do tratamento precoce da covid-19 com medicamentos sem comprovação de eficácia.



Na coletiva, o secretário de saúde disse que não possui vínculo com nenhum dos escolhidos pelo governador. "Quem me conhece sabe disso. Não tive nenhuma participação e nem sabia. Não tenho vínculo com ninguém. Soube hoje. Se é político ou não vocês decidam. Eu sou técnico e não me envolvi nisso. Não tive tempo, estava levando vacinas. Não tenho tempo para isso, tenho tempo para salvar vida e correr atrás", disse.

Em nota, a pasta ainda afirma que "é ilação dizer que este comitê promoverá políticas de tratamento precoce". "É importante esclarecer que o secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, sempre teve conhecimento da criação do comitê, o qual está dentro da estratégica de enfrentamento à covid-19", diz parte da nota, que ressaltou que o comitê não está subordinado à Secretaria de Estado de Saúde.

Embora o decreto de criação do comitê tenha constituído que os médicos têm o dever de "monitorar e avaliar o desempenho do SUS no âmbito do estado e elaborar recomendações à Subsecretaria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde", Chaves afirmou que o mesmo não terá qualquer papel na secretaria. "Comigo não", respondeu ao ser questionado.