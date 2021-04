Câmara de Vereadores do Rio Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

14/04/2021

Rio - Paralisadas desde o início da pandemia da de covid-19, as rodas de samba realizadas em áreas públicas da cidade do Rio terão o apoio da Câmara de Vereadores para discutir medidas de suporte aos músicos e incentivos para a futura retomada das atividades. A decisão aconteceu durante reunião, nesta quarta-feira, com as lideranças dos sambistas, o presidente da Câmara, o vereador Carlo Caiado (DEM), e a vereadora Tainá de Paula (PT), suplente da Mesa Diretora.



Segundo estimativa da Rede Carioca de Rodas de Samba, o Rio tinha, antes da pandemia, cerca de 400 rodas que aconteciam nas ruas de toda a cidade. Presidente da rede, Wanderso Luna comemorou o resultado do encontro. "A gente veio trazer propostas de dar uma assistência nesse momento para a cadeia produtiva da roda de samba. As pessoas estão necessitando do que comer, precisando de algum tipo de assistência. A gente fez uma costura bem propositiva hoje, e também pensando na frente, na retomada. Se não tiver um apoio vai ser muito difícil a retomada", afirmou.



De acordo com Wanderso, a maior parte dos sambistas de rua não conseguiram acessar os benefícios da Lei Aldir Blanc, que deu auxílio aos artistas, por se tratar, em sua maioria, de iniciativas informais, e a paralisação das rodas atinge ainda outros trabalhadores que atuam na produção e no entorno dos eventos.



Segundo a vereadora Tainá de Paula, o grupo de trabalho que será formado deverá propor mecanismos alternativos que estimulem o financiamento de rodas a partir do momento que elas possam ser realizadas na cidade. "É um duplo desafio. Pensar como os nossos trabalhadores da cultura passam por esse período tão difícil, e como a gente pensa em fomento, editais, como a gente estimula uma retomada a partir dos trabalhadores da rua. Pensar no Rio sem uma cultura de rua, popular, periférica, é um erro profundo", declarou.



Presidente da Câmara, o vereador Carlo Caiado declarou seu apoio ao movimento dos sambistas, e destacou a importância das rodas para a cidade. "As rodas de samba fazem parte da identidade do Rio, e merecem um olhar especial nesse momento tão difícil. Vamos estudar propostas e dialogar com o executivo para encontrar meios de dar suporte a esse segmento tão representativo da nossa cultura", declarou.