Trens da Supervia Divugação / Agetransp

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 07:46 | Atualizado 15/04/2021 09:31

Rio - Os trabalhadores cariocas iniciaram a quinta-feira enfrentando problemas de condução na SuperVia. Em função do agravamento de ações de vandalismo e furto de cabos de sinalização em vários pontos do sistema ferroviário, os trens dos ramais Deodoro, Santa Cruz e Japeri ficaram com intervalos irregulares.

A concessionária informou que os criminosos furtaram e danificaram cabos de sinalização em vários pontos como Cosmos e Deodoro. O serviço foi normalizado às 8h45.

Publicidade

Por medida de segurança, os trens aguardavam ordem de circulação. Os passageiros estão sendo informados sobre a normalização por meio dos canais de comunicação da SuperVia.

Publicidade

O número de furtos de cabos de sinalização dos trens da SuperVia por criminosos em 2021 já ultrapassou o registrado em todo o ano passado. A concessionária informou que mais de 7 quilômetros de cabos já foram roubados este ano e que fez a reposição de 1 quilômetro e 700 metros em trechos dos ramais Japeri e Santa Cruz.



Em 2020, 6.174 metros de cabos de sinalização foram furtados do sistema ferroviário. Somente nesses primeiros meses de 2021, até esta quarta-feira, bandidos já levaram 7.158,5 metros do material.