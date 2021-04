Local da ocorrência Reprodução/Google Street View

15/04/2021

Rio - Um policial militar foi morto na porta de casa, pelo próprio filho, na noite desta quarta-feira, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Segundo a ocorrência, o militar, Igor Sérgio Moreira da Silva, entrava em casa quando tentou agredir a esposa e o filho, ameaçando os dois de morte.

Quando sacou a pistola, calibre 380, ele teria tentado agredir a esposa o que fez com que a sua arma caísse no chão. O filho do militar conseguiu recuperar a pistola e efetuou diversos disparos no policial que veio a óbito no local. O próprio filho do militar acionou a polícia.

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Os policiais realizam diligências para determinar a dinâmica do fato.