Polícia Civil realiza operação para retomar imóveis ocupados irregularmente por traficantes em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 08:48 | Atualizado 15/04/2021 08:58

Rio - Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) realizam a operação "Reditus", nesta quinta-feira, para retomar imóveis ocupados irregularmente por traficantes no condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Os agentes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão.



Segundo as investigações, os criminosos já foram identificados e reconhecidos pelas vítimas, acusados de expulsar famílias do condomínio.

A operação está em andamento.