Publicado 15/04/2021 09:31

Rio - Uma dupla de criminosos foi presa por uma equipe da 12ª DP (Copacabana) nesta quarta-feira (14) após roubar um hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Eles foram identificados como Luan Pereira Vieira, de 24 anos, e Michael Carvalho de Jesus, de 37 anos.

No último sábado (10), os dois homens foram flagrados por câmeras de segurança no estabelecimento. Michael aparece armado, rendendo o recepcionista, que lhe entregou o dinheiro do hotel. Luan aparece logo ao lado do comparsa, dando apoio à ação. Os dois não faziam o uso de máscara.

Ao ver o assalto, um hóspede que descia voltou a subir as escadas ao perceber o assalto. Em seguida, a dupla fugiu do local com o dinheiro roubado.