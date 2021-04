PRF prende homem transportava filhotes de macacos-prego Divulgação / PRF

Publicado 15/04/2021 11:51

fotogaleria Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta quarta-feira, um homem que transportava animais silvestres na Via Dutra, em Piraí, Rio de Janeiro. Durante a ação foram apreendidos cinco filhotes de macacos-prego.

O homem, de 43 anos, estava em um veículo de passeio quando foi abordado pelos policiais na altura do bairro Caiçara, mas não respeitou a ordem de parada e fugiu. Durante a tentativa de fuga, ele foi alcançado pelos agentes.

Os policiais revistaram o automóvel e encontraram os animais no porta-malas do veículo. Eles estavam dentro de caixas de papelão, com apenas três furos na parte lateral para que pudessem respirar.

Os filhotes foram encaminhados para Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Seropédica, onde recebem tratamento veterinário para posteriormente serem soltos na natureza novamente.

O autor foi preso e levado para a polícia civil, onde o caso foi registrado.