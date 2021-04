Comando Militar do Leste, Palácio Duque de Caxias, Centro do Rio Paulo Carneiro

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 16:06

Rio - A Prefeitura do Rio, em conjunto com o Exército Brasileiro, irá inaugurar, nesta sexta-feira, um posto de vacinação contra a Covid-19 ao lado da Central do Brasil, no Centro do Rio. A imunização será aplicada no Palácio Duque de Caxias de segunda a sábado, das 8h às 17h.

Este será o terceiro posto de vacinação aberto em parceria com o Comando Militar do Leste. No dia 9 de abril, foi inaugurado um posto drive-thru e um posto para pedestres na Vila Militar, Zona Oeste. No dia 12, foi aberto outro posto de vacição para pedestres no Museu Militar Conde de Linhares, em São Cristóvão, Região Central.