Covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 17:20

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 693.046 casos confirmados e 40.424 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 4.249 novos casos e 338 mortes. Entre os casos confirmados, 644.412 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 87,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 71,3%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 280 pessoas e a de enfermaria, 74.

Mortes por covid-19 representam 30% do total no Rio

Os dados constam no Portal da Transparência do Registro Civil, base de dados abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos praticados pelos Cartórios de Registro Civil do país, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), cruzados com os dados históricos do estudo Estatísticas do Registro Civil, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base nos dados dos próprios cartórios brasileiros.