Portões trancados no acesso ao tomógrafo da Rocinha. Os exames, que foram interrompidos por falta de pagamento, voltaram a ser feitos na última semana Daniel Castelo Branco

Por Bernardo Costa

Publicado 15/04/2021 19:22 | Atualizado 15/04/2021 21:50

Segundo a Secretaria municipal de Saúde (SMS), os nove tomógrafos que ainda continuam fora de operação serão reativados "nos próximos dias". Já os outros três que voltaram a realizar exames agora estão sob operação da Organização Social (OS) Instituto Gnosis. Os serviços estão contemplados em dois contratos: um firmado no dia 1º deste mês, referente ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na área da AP 2.1 (Zona Sul) e UPA Rocinha, e que inclui a operação do tomógrafo da Rocinha; e outro da gestão anterior, homologado em 23 de julho de 2020, para o mesmo serviço na AP 4.0, onde estão os equipamentos das unidades de Jacarepaguá e Recreio.

Os dois contratos têm valores aproximados de R$ 200 milhões e R$ 230 milhões, respectivamente, e duração pelo prazo de dois anos. Segundo a SMS, o contrato firmado na gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella sofreu ajuste para incluir a operacionalização do serviço de tomografia, cujo pagamento será realizado de acordo com a prestação de contas por exame realizado.



O DIA apurou que a OS Instituto Gnosis contratou a empresa RM Scan Serviços Médicos Ltda. para operar os três tomógrafos que voltaram a funcionar. Uma funcionária que atuava na operação de um dos tomógrafos quando a AMO-RX era responsável pelo serviço chegou a pedir emprego na RM Scan, e conta que estranhou o modelo de contratação:



"Antes era tudo certinho, com carteira assinada. Já o funcionário da RM Scan disse que não assinam carteira, que os contratos seriam via pessoa jurídica, sem depósito de fundo de garantia. Para ser admitido, a gente tinha que ser Microempreendedor Individual (MEI), e não precisaríamos declarar imposto de renda. Achei isso estranho... A empresa não presta contas?", disse a profissional, que não quis se identificar.

O DIA procurou a RM Scan para esclarecimentos sobre a contratação de profissionais e prestação de contas, mas ainda não obteve resposta.

Contratos em análise

Segundo a SMS, a pasta ainda analisa de que forma irá proceder para colocar os outros nove tomógrafos em operação.

Os equipamentos que continuam parados são os que ficam na UPA Cidade de Deus, no estacionamento do Shopping Via Rio Pavuna; Clínica da Família Adib Jatene, na Maré; Policlínica Rodolpho Rocco, em Del Castilho; UPA Madureira; Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, em Irajá; Policlínica Guilherme Manoel da Silveira, em Bangu; CMS Belizário Penna, em Campo Grande; e Policlínica Lincoln de Freitas Filho, em Santa Cruz.

"Se a atual gestão não se sensibilizar e não regularizar essa situação, teremos que tentar o pagamento pela via jurídica", diz Flávio Lanes, diretor-executivo da Telelaudo.

Der acordo com a SMS, foram verificadas inconformidades nos contratos firmados com essas empresas na gestão passada, como ausência de cotação e de tomada de preços. Segundo a secretaria, esses contratos estão passando por rigorosa auditoria, e qualquer pagamento só poderá ser executado após o término desse processo.

Equipamento essencial

Segundo uma técnica de radiologia que trabalhava na operação de um dos tomógrafos desativados, os equipamentos são essenciais no combate à covid-19:

"A grande maioria dos diagnósticos e controle da covid é feita pelos exames de tomografia, pois não tem teste de PCR para todo mundo. É pelos tomógrafos que se vê o quanto os pulmões estão comprometidos pela doença e, só por meio desse diagnóstico, as pessoas conseguiam internação de vaga zero, que são aquelas de extrema urgência, em que o paciente nem passa pela central de regulação por conta do risco iminente de morte. Esses tomógrafos ajudaram a salvar muitas vidas na pandemia".