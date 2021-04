Rio de Janeiro

Hospitais do Rio têm estoque de 'kit intubação' para três dias; falta de medicamentos preocupa

Secretaria municipal de Saúde tem feito remanejamento de medicamentos para que não falte em nenhum hospital. Governo do estado negocia com o Ministério da Saúde um aumento no repasse

Publicado 16/04/2021 09:04 | Atualizado há 51 minutos