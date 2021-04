Mangueira Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 07:44 | Atualizado 16/04/2021 09:41

Rio - Moradores da comunidade da Mangueira, na Zona Norte do Rio, acordaram com muitos tiros na manhã desta sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, agentes da 3ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Mangueira foram recebidos a tiros durante um patrulhamento na localidade da Vila Miséria. Segundo relatos nas redes sociais, o confronto é intenso e quem mora no local não consegue sair de casa. Ainda de acordo com a PM, esta foi uma ação isolada.

Desde 05:30 tendo operação na mangueira, os tiros pararam 06:00

Na hora que eu tava saindo de casa pra trabalhar, começou de novo

Sextou pra quem — Amanda (@amannxda) April 16, 2021

Publicidade

Até o momento não há relatos de feridos e os agentes fazem patrulhamento nos principais acessos da comunidade.