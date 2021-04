Policiais homenageiam cabo morto na Linha Vermelha Reprodução Twitter

16/04/2021

O laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) apontou que os disparos atingiram o abdômen, uma das pernas e o braço direito do cabo. O crime ocorreu na Linha Vermelha, na altura do Caju, na Zona Portuária, ao lado de uma cabine blindada que está desativada. Um soldado que estava com ele também foi baleado, mas sobreviveu ao ataque.

Os dois policiais foram socorridos para o Hospital Central da Polícia Militar, no Rio Comprido, mas o cabo da PM não resistiu. PM realizou buscas pela região, mas não encontrou os responsáveis pelos disparos. Uma pistola e carregadores de fuzil foram encontrados a poucos metros do local do tiroteio. O armamento apreendido foi levado para ser periciado.

A Delegacia de Homicídios da Capital vai investigar o caso. A Polícia Civil vai analisar as imagens da CET-Rio para identificar o carro usado pelos bandidos.

Em nota, a PM lamentou a morte do policial e disse que o Haron estava na corporação desde 2011. Ele deixa esposa e uma filha. Além disso, informou que os dois policiais baleados não possuíam colete à prova de bala no momento em que foram atingidos.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que os dois policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) que estavam na ocorrência na Linha Vermelha nesta madrugada (15/04) retiraram coletes na reserva de material bélico da unidade, de acordo com a padronização na Corporação."

POSSÍVEL MOTIVAÇÃO

A Polícia Civil vai apurar a informação, divulgada nas redes sociais, de que o ataque contra a viatura do BPVE ocorreu em retaliação a morte de um traficante Moises Pereira Marreiro de Araújo, conhecido como Moises da Rajada, apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas no Morro da Providência.

O criminoso foi baleado na quarta-feira (14) durante um confronto com policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Providência. Segundo testemunhas, o tiroteio ocorreu na localidade conhecida como Portuários. Ele estava armado com uma pistola. Moises chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu.