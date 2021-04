Banhistas na praia do Leblon, posto 11, nesta sexta-feira (16) Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/04/2021 14:20

Rio - Apesar da nova prorrogação das medidas restritivas contra a covid-19 publicadas nesta sexta-feira (16) no Diário Oficial , diversos banhistas foram flagrados em aglomerações nas areias da praia do Leblon, na Zona Sul do Rio. Com a permanência das restrições, continua proibido pegar sol na areia, tomar banho de mar, fazer aglomerações e circulação de ambulantes na praia.

DIA é possível ver diversas pessoas juntas e sem máscara nas areias da praia, na altura do posto 11. Algumas tomam banho de mar e outras pegavam sol. fotogaleria



Conforme o decreto publicado pelo prefeito Eduardo Paes, bares, lanchonetes e restaurantes estão autorizados a funcionar até 21h, podendo exceder uma hora de tolerância. Os de mais comércios de rua podem abrir entre 10h e 18h. Nas imagens registradas peloé possível ver diversas pessoas juntas e sem máscara nas areias da praia, na altura do posto 11. Algumas tomam banho de mar e outras pegavam sol.Conforme o decreto publicado pelo prefeito Eduardo Paes, bares, lanchonetes e restaurantes estão autorizados a funcionar até 21h, podendo exceder uma hora de tolerância. Os de mais comércios de rua podem abrir entre 10h e 18h.

Já nas areias das praias, é permitido somente atividades esportivas individuais e coletivas, sem aglomeração. O banho de mar e tomar sol seguem proibidos, bem como estacionar na orla e o comércio de ambulantes.

Veja o que está proibido

- Funcionamento de boates e a realização de eventos;

- Permanecer nas areias de praias e tomar banho de mar;

- Estacionar em orlas;

- Comércio de ambulantes;

- Feiras artesanais;

- A permanência de pessoas nas ruas entre 23h e 5h.

Vacinação no Rio

Neste sábado (17), a Prefeitura do Rio continuará a vacinação de idosos de 62 anos ou mais. Para aqueles que perderam o dia de sua primeira dose, os polos estão fazendo repescagem. Também serão imunizados neste sábado os profissionais de saúde com 50 anos ou mais, além de pessoas com comorbidades ( clique aqui e confira a lista de doenças que se enquadram ).

Para ser vacinada, é necessário que a pessoa esteja portando os seguintes documentos:

– Documento de identidade, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação;



– Para a segunda dose, levar também o comprovante de vacinação da primeira dose;



– As pessoas com comorbidades devem apresentar também atestado médico confirmando a condição de saúde;



– Os profissionais de saúde devem levar também o comprovante dos conselhos de classe;



– Trabalhadores da saúde, educação, serviços de limpeza urbana, policiais militares, policiais civis, guardas municipais, bombeiros e agentes penitenciários devem estar na ativa e apresentar contracheque.