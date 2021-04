Rio de Janeiro

Cidades do Rio relatam frascos da Coronavac com doses a menos

Cada frasco do imunizante deve render 10 doses, e Anvisa apura motivo de lotes terem sido distribuídos com o desnível. No estado do Rio, pelo menos duas cidades registraram o erro

Publicado 16/04/2021 15:06 | Atualizado há 28 minutos