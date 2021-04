Chamas foram controladas pela brigada do shopping Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 20:25

Rio - Um princípio de incêndio atingiu o shopping ParkJacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (16). As chamas afetaram uma lona plástica do lado externo do estabelecimento, que está em obras. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para o local. Em nota, a administração do empreendimento disse que o fogo foi controlado pela brigada que atua no shopping. Não houve feridos ou danos materiais.