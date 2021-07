Governo do Estado aposta na aproximação do público para atrair doadores de sangue Rogerio Santana / GOV RJ / Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 00:00

Se Maomé não vai à montanha....... O projeto 'Hemorio em Casa' leva a coleta de sangue a condomínios do Rio. A ação tem mostrado resultado: desde o início, em abril do ano passado, foram visitados 98 condomínios e coletadas 5,8 mil bolsas de sangue, que beneficiaram até 23,4 mil pessoas. A doação é possível graças à adaptação dos salões de festa e espaços de convivência, que devem ter, no mínimo 80m², e climatização. Para receber a equipe do Hemorio, o local também deve contar com pelo menos 500 apartamentos. Para participar, o condomínio deve enviar um email para [email protected]

Outra iniciativa do Hemorio para aumentar o número de coletas é uma parceria com o Uber e a 99. A 'Viagem Solidária' teve início no último dia 12 e concede até R$ 30 de desconto em duas viagens que tenham como ponto de destino ou de origem a sede da instituição, na R. Frei Caneca 8, Centro, das 7h às 18h. Para isso, é preciso inserir o código DOESANGUE99 ou UBERHEMORIOABRIL nos aplicativos. Esta é a segunda edição e vale até o dia 30.

As ações têm como objetivo recuperar os estoques de sangue da instituição, que sofreram baixa de 200 bolsas em janeiro e fevereiro deste ano.

O Hemorio é coordenador do Estado e abastece as principais emergências, maternidades e unidades de saúde da capital, além de enviar sangue, quando necessário, para hospitais em todo o estado. É o segundo maior hemocentro do país e funciona todos os dias, incluindo feriados. Mais informações pelo Disque Sangue 0800-282-0708 ou nas redes sociais em @Hemorio.