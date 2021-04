Profissionais da educação do Rio serão vacinados nestes sábado (17) Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 21:35 | Atualizado 17/04/2021 09:29

Rio - As secretarias municipais de Educação e Saúde vão priorizar a vacinação contra covid-19 de profissionais da educação básica que estão atuando presencialmente nas escolas da Prefeitura do Rio e também nas redes estadual e federal da cidade.

Serão imunizados, neste sábado (17), das 8h às 12h, professores, diretores e pessoal de apoio que trabalham diretamente nas unidades de ensino. Primeiro, serão vacinados profissionais com 55 anos ou mais, incluindo os terceirizados. Já no próximo sábado (24), vão ser vacinados os profissionais com 50 anos ou mais.

De acordo com a prefeitura, a vacinação será feita nos postos do órgão espalhados pela cidade, como clínicas da família. Para ser imunizado, é preciso levar os dois últimos contracheques e documento de identificação com foto.

"Depois de muito esforço conseguimos vacinas contra a covid-19 para começar a vacinar os profissionais da educação do Rio. Essa é uma conquista pela qual estamos trabalhando por meses. Neste momento, terão prioridade os profissionais da educação básica lotados em unidades escolares municipais, estaduais e federais na cidade do Rio. Quem não puder ir amanhã, pode ir no sábado (24). Nossos professores e demais profissionais da educação são importantíssimos", comemorou o secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha.

