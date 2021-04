levantamento aponta uma melhora nos parâmetros epidemiológicos Divulgação

Rio - A 26ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 mostra que a situação da pandemia no Estado do Rio deixou a bandeira roxa (risco muito alto) e entrou na bandeira vermelha (risco alto). Divulgado nesta sexta-feira, o levantamento aponta uma melhora nos parâmetros epidemiológicos. A análise compara a semana epidemiológica 13 (28 de março - 04 de abril) com a 11 (14 de março - 21 de março) de 2021.

As regiões Médio Paraíba, Centro-Sul, Baixada Litorânea, Noroeste, Norte, Baía de Ilha Grande e Metropolitana II permanecem com bandeira vermelha (risco alto). Já a Região Metropolitana I é a única do estado que permanece com bandeira roxa.

O Rio apresentou um aumento de 38% no número de óbitos e uma redução de 13% nos casos de internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na comparação entre as semanas epidemiológicas analisadas. As taxas de ocupação de leitos no estado, nesta sexta-feira (16), estão em 69,6% para leitos de enfermaria e 88% para UTI.

Internações e óbitos de idosos acima de 80 anos reduzem no Rio

Entre janeiro e março deste ano, as internações e os óbitos de idosos acima de 80 anos diminuíram. Segundo o levantamento da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS), as reduções relativas ao período chegam a 49% nas internações e a 44% nos óbitos decorrentes de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) de pacientes acima de 90 anos. Já em relação a idosos com mais de 80 anos, as quedas são de 22% para mortes e 33% para hospitalização.

A comparação foi feita entre os meses de janeiro e março, considerando as semanas epidemiológicas 01 a 04 (03 a 30/01), e 09 a 12 (28/02 a 27/03). A principal hipótese é que o início da vacinação para essa faixa etária tenha causado a redução.



Distribuição de vacinas

A SES informa que uma tabela com o total de doses distribuídas aos 92 municípios passa a ser publicada no site Vacinação Covid. Essa planilha substitui as que a secretaria vinha enviando à imprensa a cada entrega de vacinas.