Por O Dia

Publicado 17/04/2021 09:14

Rio - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do morro do Borel, na Tijuca, impediram a realização de uma festa clandestina, organizada por traficantes, que aconteceria nesta sexta-feira (16), na comunidade tijucana.

Segundo a PM, o evento, que recebeu o nome de 'Furduncinho do B', seria realizado na localidade conhecida como Laje do Bocão, no interior do Borel.



A denúncia foi apurada pelo Comando de Polícia Pacificadora e enviada ao Setor de Inteligência da unidade. Durante a operação para apreensão dos equipamentos, os policiais foram atacados. Houve confronto, mas sem feridos ou presos.

O cancelamento do evento foi anunciado nas redes sociais.