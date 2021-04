Rio de Janeiro

Homem morre durante confronto policial na comunidade de Manguinhos

Operação do BOPE, com o apoio de policiais do 14º BPM (Bangu) e a Sub Secretaria de Inteligência Ação, tinha o objetivo de prender os criminosos envolvidos na morte do policial militar CB Haron

Publicado 17/04/2021 10:56 | Atualizado há 29 minutos